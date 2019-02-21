Firari Cinayet Sanığı Öldürülmüş

Antalya
'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili açılan davanın firari sanığının öldürüldüğü ortaya çıkınca davası düştü.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, oğullarından biri 45, diğeri ise 30 yıl hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mehmet Ali Kamarı'nın (51) 18 Aralık
2018'de Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Sanığın ölmüş olması nedeniyle dava dosyası kapatıldı. Aksu
ilçesi Pınarlı
Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında 15 Ağustos 2016'da çıkan silahlı kavgada, Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, oğlu Sertaç Keleşabdioğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Güncel
Kaynak: AA