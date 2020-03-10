Firari cinayet şüphelisi yakalandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Eyüp Keleş'i tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Bülent B. yakalandı.
10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:06
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Eyüp Keleş'i tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Bülent B. yakalandı.
Olay, geçen hafta cuma günü Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Eyüp Keleş ile Bülent B. caddede karşılaştı. Bülent B. tabanca ile Eyüp Keleş'e ateş etti. Ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan Bülent B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Bülent B. dün gece saatlerinde Devrek ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bülent B., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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