Firari cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandı

Kırşehir
'de cinayet şüphelisi olarak aranan bir kişi 4 yıl sonra Kaman
İlçesinde yakalandı.
Kaman İlçe Emniyetine gelen ihbarı değerlendiren polis cinayet şüphelisinin bulunduğu eve baskın yaptı.
Farklı şehirlerde yaşayarak izini kaybettirdiği ileri sürülen zanlı A.Ö.'nin kısa süre önce Kaman ilçesine ziyarete geldiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler düzenlenen operasyon sonucu A.Ö.,'yü yakaladı.
Zanlı A.Ö. Kaman Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Polis
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