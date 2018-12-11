Firari Cinayet Zanlısı Kulübede Yakalandı

11 Aralık 2018 Salı 15:36



11 Aralık 2018 Salı 15:36

Keçiören ilçesinde, boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren, 13 yaşındaki baldızını ise yaralayan firari cinayet zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı.Tarhanlar Caddesi'nde 8 Aralık'ta meydana gelen cinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Rıza E'nin yakalanması için çalışma başlattı.Takibe alınan şüpheli, Keçiören'deki boş bir arazide saklandığı kulübede gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıza E, emniyete götürüldü.Ankara'da, 8 Aralık'ta, boşanmak isteyen eşi Mehtap E. ve kayınvalidesi Muazzez K'yi tabancayla vurarak öldüren zanlı, 13 yaşındaki baldızı Gülistan K'yi de yaralamıştı.