Haberler » Güncel » Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

24.10.2019 01:53
Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ağrı'nın Patnos ilçesinin HDP'li eski Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz'ın firari olarak Ankara'da saklandığına ilişkin bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Yılmaz'ın Mamak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan Yılmaz, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

Halkların Demokratik Partisi, Yılmaz Ankara, Patnos, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:24 Polisten kaçarken damdan düştü
02:17 Bulgaristan'da 2019 Voleybol Galası
02:15 İki kişiyi yaraladı, polisten kaçarken damdan düştü
02:10 GÜNDEM ÖZETİNE
01:46 Polisten kaçarken damdan düştü
01:45 Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı
01:38 Bulgaristan'da 2019 Voleybol Galası
26.10.2019 02:30:26