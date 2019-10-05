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Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

05.10.2019 14:32Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ üyeliği nedeniyle Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl hapis cezası kesinleşen Şahide Açıksöz'ün saklandığı evi tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Açıksöz yakalandı, evdeki dijital materyallere el konuldu.
Açıksöz, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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