Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Derya S., polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa
Sulh Ceza Hakimliği'nce aranan Derya S.'nin Batıkent Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri Derya S.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Derya S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderileceği belirtildi.
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