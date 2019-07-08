08.07.2019 13:50
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Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Derya S., polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Derya S., polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa Sulh Ceza Hakimliği'nce aranan Derya S.'nin Batıkent Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri Derya S.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Derya S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderileceği belirtildi.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
Eskişehir, Bursa, Polis, Güncel

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