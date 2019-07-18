18.07.2019 11:51
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen N.Ö.'nün Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Yalova İl Müftülüğünde Kur'an kursu öğreticisiyken görevden uzaklaştırılan şüpheli N.Ö., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği Yalova'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Yalova, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:29   Etkili yağış Sakarya'da sele neden oldu
13:27   Kaftancıoğlu'na 17 yıla kadar hapis cezası istemi
13:26   Hamile kardeşin cenazesi teslim alınırken morg asansörünün kapısı takıldı, ağabeyin sözleri...
13:25   Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç hayatını kaybetti
13:24   Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
13:17   Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 10 ölü, 25 yaralı
13:17   Malatya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı