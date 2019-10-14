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Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

14.10.2019 14:26Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç.'yi (27) Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi'nde yapılan araştırma sonucu yakaladı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç.'yi saklandığı mahallede gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Dulkadiroğlu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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