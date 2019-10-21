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Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Ankara'da gözaltına alındı.

21.10.2019 10:46Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Ankara'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, GATA'da eğitim görürken ilişiği kesilen ve hakkında FETÖ/PDY'nin ankesör soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan T.Z.A'nın Ankara'da olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, şüpheliyi Ankara'da düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Bolu'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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