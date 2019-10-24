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Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Kayseri'de yakalandı.

24.10.2019 15:14Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Kayseri'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Z.İ'nin (29) Kayseri'de yaşadığını belirledi.
Kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile irtibata geçerek operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli Z.İ. saklandığı evde gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, Bolu'ya getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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