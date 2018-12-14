Firari Fetö Zanlısı Hafif Ticari Aracın Bagajında Yakalandı

Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli, babasına ait hafif ticari aracın bagajında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Ankara
1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılan şüpheli S.K'nin, babasının Ertuğrulgazi Mahallesi
'ndeki evinde kaldığını belirledi.
Erkek kardeşinin ismini kullanan ve polise yakalanmamak için evden dışarı çıkmayan zanlının ayrıca zaman zaman babasına ait hafif ticari aracın bagajına saklandığını tespit etti. Zanlı, polis tarafından söz konusu aracın bagajında yakalandı.
Adreste yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 12:14