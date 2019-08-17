Haberler» 3. Sayfa» Haber

Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde yakalandı

Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü FETÖ üyesi saklandığı evde gözaltına alındı.

17.08.2019 12:24 Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde yakalandı
Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü FETÖ üyesi saklandığı evde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' ile 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Nuri D.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Kent merkezinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:58   Kantin hırsızlarına okul bahçesinde suçüstü
12:50   Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardı
12:47   İdlib'te hava saldırısı: 1'i çocuk, 7 ölü
12:36   Şemdinli'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12:29   Bolu'da, 2 gün önce kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
12:29   Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
12:24   Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde yakalandı