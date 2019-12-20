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Firari hükümlü akraba iki kadın cezaevine teslim edildi

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan akraba 2 firari hükümlü yakalandı.

20.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:59
'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan akraba 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından hakkında 62 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Pınar Ç'nin Kayseri'de saklandığı evi tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, Pınar Ç'yi gözaltına aldı. Ekipler, hakkında 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari Aysel P'yi de akrabası Pınar Ç'yi görebilmek için geldiği adliye çevresinde bir otomobilin içerisinde yakaladı.
Pınar Ç. ve Aysel P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Firari hükümlü akraba iki kadın cezaevine teslim edildi

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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