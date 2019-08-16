Haberler» Güncel» Haber

Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı

Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı.

16.08.2019 19:56 Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı
Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 22 dosyadan kesinleşmiş toplam 48 yıl 6 ay 10 gün hapis, 2 bin 400 lira cezası bulunan A.A'yı (26) yakalamak için çalışma başlattı.
Kadının yerini tespit eden ekipler, merkez Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanı'na operasyon düzenledi.
Ekipler, A.A'yı yanındakilerle mangal yaparken gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25   Çin'den Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi
20:19   Cammu Keşmir'de cuma namazı çıkışı protesto gösterisi
20:19   "İsrail'in kendisini eleştirenlere tahammülü yok"
20:17   Ankara-Konya kara yolunda kaza: 5 yaralı
20:17   EXPO 2016 Antalya'nın düğün salonu olduğu iddiası
20:15   44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş
20:11   Sudan sokaklarından Türkiye'ye "hayır dua"