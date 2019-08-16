Haberler» Güncel» Haber

Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı

Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı.

16.08.2019 20:06
Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı
Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 22 dosyadan kesinleşmiş toplam 48 yıl 6 ay 10 gün hapis, 2 bin 400 lira cezası bulunan A.A'yı (26) yakalamak için çalışma başlattı.
Kadının yerini tespit eden ekipler, merkez Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanı'na operasyon düzenledi.
Ekipler, A.A'yı yanındakilerle mangal yaparken gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06   Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı
20:04   Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
20:03   Bursalılar afetler konusuna bilgilendirildi
20:02   DHA YURT BÜLTENİ-15
20:01   Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu
20:00   - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan'da
19:58   Hırdavat deposunda yangın