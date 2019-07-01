Firari hükümlü tatile gittiği ilçede yakalandı

Kahramanmaraş
'ta, hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tatile geldiği Andırın
ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Yeşilova Jandarma
Karakol Komutanlığı önünde uygulama yapan ekipler, durdurdukları bir araçtaki kişinin, nitelikli yağma suçundan hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Ö. (34) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Süleyman K'nın, memleketine tatile geldiği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü cezaevine gönderildi.