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Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü, saklandığı evinin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.

25.08.2019 16:42
Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü, saklandığı evinin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Osman Y'nin, Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'ndaki evinde olduğu bilgisi alan Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenledi.
Evin tuvaletindeki havalandırma boşluğundan ses gelmesi üzerine buraya bakan ekipler, Osman Y'yi saklandığı yerden çıkardı.
Gizlenirken hafif yaralanan Osman Y, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.
Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

Battalgazi, Selçuklu, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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