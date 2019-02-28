28 Şubat 2019, 10:58
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Firari Hükümlüye Polis Operasyonu

Firari Hükümlüye Polis Operasyonu

Eskişehir'de hakkında yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir'de hakkında yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Y.Y, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Eskişehir, Polis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA