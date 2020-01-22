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Firari şahıs 3 yıl sonra Yozgat'ta yakalandı

Ankara'da hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan ve kaldığı Ayaş Açık Cezaevi'nden firar eden şahıs, 3 yıl sonra Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

22.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:12Firari şahıs 3 yıl sonra Yozgat'ta yakalandı
'da hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan ve kaldığı Açık Cezaevi'nden firar eden şahıs, 3 yıl sonra 'ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında tutuklu bulunduğu Ankara'daki Ayaş Açık Cezaevi'nden firar eden ve 3 yıldır aranan A.A., jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesinde yakalandı. Kardeşine ait evde boş bir varil içerisinde yakalanan A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Ankara, Yozgat, Ayaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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