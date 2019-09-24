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Firari şahıs gardıropta yakalandı

Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından gardırop içerisinde saklanırken yakalandı.

24.09.2019 14:17Firari şahıs gardıropta yakalandı
Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından gardırop içerisinde saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu, "Yağma ve Hükümlü Tutuklunun Kaçması" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.E. isimli şahsın Eskişehir'de saklandığı belirlendi. Zanlının Işıklar Mahallesi'nde olduğu ihbarının alınması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığınca arama kararı alındı. Adrese giderek arama yapan polis, zanlıyı gardırop içerisinde saklanırken yakaladı. A.E., Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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