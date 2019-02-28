28 Şubat 2019, 11:24
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Firari Şahıs Yakalandı

Firari Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hakkında 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, tutuklandı. - ESKİŞEHİR Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA