Firari Şahıs Yakalandı

Eskişehir
'de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Hakkında 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA