Firari savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Firari Savcı Zekeriya Öz hakkında görevde olduğu dönemde tutuklu sanık Taner Büber'e yalan beyan vermesi karşılığında tahliye vadi verdiği gerekçesiyle yeni iddianame hazırlandı. Öz'ün iddianamede 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Firari Sanık Zekeriya Öz hakkında yeni iddianamede hazırlandı. İddianamede, 17 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Taner Büber müşteki, Zekeriya Öz ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

"SEN BİZE YARDIMCI OL, BİZ DE TAHLİYEN İÇİN YARDIMCI OLALIM"

İddianamede müşteki Taner Büber'in, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir dosya kapsamında 2008 yılında tutuklu olarak İstanbul Beşiktaş Adliyesi'ne getirildiği anlatıldı. Firari savcı Öz'ün, Büber'i Jandarma aracılığı ile odasına getirdiği de iddianamede ifade edildi. Zekeriya Öz'ün burada Büber'e "Dosyanı biliyoruz. Tahliye olabilmen için uygun bir dosya. Sen bize yardımcı ol, biz de senin tahliyen için yardımcı olalım" diyerek, Ergenekon davası kapsamında yargılanan, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve Sami Hoştan aleyhinde beyanlarda bulunmasını istedi açıklandı.

"SEN BU KAFAYLA DAHA ÇOK KALIRSIN CEZAEVİNDE"

Öz'ün, Büber'den Tarık Ümit isimli şahsın Veli Küçük ve Sami Hoştan tarafından öldürüldüğünü söylemesini istediği de iddianamede yer buldu. Zekeriya Öz'ün, Büber'den, Doğu Perinçek aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediği de iddianamede belirtildi. Taner Büber'in bunları yapmayı reddetmesi üzerine Zekeriya Öz'ün "Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde" diyerek FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaç ve gayesi doğrultusunda mesleğin onur ve şerefini bozan nitelikte eylemde bulunduğu aktarıldı.

FİRARİ SAVCININ 17 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Zekeriya Öz'ün 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Zekeriya Öz hakkında Yargıtay'da yargılamasının yapılabilmesi için son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi talep edildi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA