Haberler » 3. Sayfa » Haber

Firari şüpheli yakalanmamak için evinin etrafına kamera sistemi kurmuş

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

20.09.2019 16:27Firari şüpheli yakalanmamak için evinin etrafına kamera sistemi kurmuş
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, yakalanmamak için evinin etrafına kamera sistemi kurduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile uzun süredir aradan şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin yakalanmamak için ikametinin evinin çevresine kamera sistemi kurduğu ve saldırgan cinste köpek beslediği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:10 Bursa polisinden kaçış yok
19:07 Arnavutköy'de aile dehşeti: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
19:04 Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı
19:03 Afrin'de PYD/PKK'dan füzeli saldırı: 1 yaralı
18:59 Ortaca'da orman yangını
18:58 Adnan Oktar'dan kediciklere duruşma salonunda 'Maşallah'
18:54 6. kattan düşerek ölen Mehmet bebek toprağa verildi