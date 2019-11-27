Haberler » 3. Sayfa » Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı - Haber

Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de, hakkında "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

27.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:13Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı
'de, hakkında "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli B.Ç.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yakalanan B.Ç., emniyetteki işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:02 Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi
10:58 Başpehlivan Ali Gürbüz kaza geçirdi
10:58 Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
10:57 Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:56 Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı
10:36 Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:05:23