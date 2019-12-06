Fırat Ağacık'tan yeni şarkı "Güzeldi"

Sony Music etiketiyle yayınlanan ve söz, beste ve düzenlemesi Fırat Ağacık imzası taşıyan bu şarkı, gelecekteki diğer çalışmalarının da habercisi olma niteliğinde.

Yolunu ve "Güzeldi" şarkısını tarif ederken yeni yolculuğun heyecanını da yansıtıyor; "Noktalar arasında seyreden yarı uyanık yolculukların kırıntılarıyız. N'olursa olsun, n'olacaksa olacak. Sevginin rehberliğinde bilginin süzgecinden geçirip tadını çıkaracaksın"

Bugün tüm dijital platformlarda buluşan "Güzeldi" şarkısının klibi de oldukça dikkat çekici. Senaryosu Fırat Ağacık tarafından kurgulanan klipte, bambaşka hikayeler yaşamış olsa da karakterler, ortak bir noktada buluşuyor. Uzaklara dalmış gözlerinin ardında suçluluk, hata arayışları, cevaplanamayan sorular olsa da, buluştukları nokta "başlangıç"ı temsil ediyor. Yönetmenliğini Can Koçak'ın yaptığı klibe dahil olan zehirli ve tehlikeli canlılar da dikkat çekici. Acıları ve korkuları kontrol altına almayı simgeleyen bu canlılarla klip, çok daha ilginç bir hal alıyor. Klibin sanat yönetmenliğinde Ecem Dilan Köse imzası dikkat çekiyor.