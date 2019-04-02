Fırat Akdağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP IĞDIR belediye başkan adayı Fırat Akdağ oldu. DSP adayı Fırat Akdağ, IĞDIR belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? IĞDIR belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP IĞDIR belediye başkan adayı Fırat Akdağ ile ilgili seçim sonuçları ve IĞDIR belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP IĞDIR belediye başkan adayı Fırat Akdağ oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte IĞDIR belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. IĞDIR aday yarışı ve IĞDIR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

IĞDIR Seçim Bilgileri

IĞDIR belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

IĞDIR belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

IĞDIR belediyesi için katılım oranının ise % 82,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

IĞDIR toplam seçmen sayısının ise 56.116 olduğu belirlendi.

IĞDIR belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 46.124 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP IĞDIR Belediye Başkan Adayı Fırat Akdağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP IĞDIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Fırat Akdağ, IĞDIR yarışında % 0,18 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Fırat Akdağ toplamda 78 adet oy sayısına ulaştı.

DSP IĞDIR belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.