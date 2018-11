Fırat Arslan'ın Dünya Şampiyonluk Maçı İçin Geri Sayım Başladı

16 Kasım 2018 Cuma 13:12



Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan , cumartesi gecesi Almanya 'nın Göppingen kentinde gerçekleştireceği dünya şampiyonluğu ve kıtalar arası şampiyonluk maçının basın toplantısı yapıldı.Dünyanın en başarılı organizatörleri arasında yer alan Erol Ceylan , Malik Promotion'un sahibi Okan Yavuz ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olma özelliğini taşıyan Bülent Başer'in yanı sıra çok sayıda efsane isim de toplantıda hazır bulundu. Oldukça iddialı görünen rakip Sefer Seferi, karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını ve bu maçı alacağını iddia etti. Altıncı kez dünya şampiyonluk maçına çıkacak olan Fırat Arslan, "Ben Almanya'da doğdum. Türküm ve Türkiye 'de askerliğimi yaptım. Türklüğümle de her zaman gurur duydum. Bana Alman ismi vermek ve ismimi değiştirmek istediler, ancak ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Bir iki şampiyonluk için ismimi değiştirmem" şeklinde konuştu.Ünlü organizatör Erol Ceylan, boksörlerin şanslarının eşit olduğunu vurgulayarak, "Hiç bir zaman bu maçı alacağız gözüyle bakmayın. Bana göre yüzde 55 Fırat, yüzde 45 Sefer'in şansı var. O yüzden çok dikkatli olmak gerek. Rakip gerçekten çok iyi bir boksördür" dedi.Malik Promotion'un sahibi Okan Yavuz ise Avrupa 'nın göbeğinde Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için bir vazife olduğunu ifade ederek, "Bizim için en önemli şey Avrupa'nın göbeğinde bayrağımızı dalgalandırmak, zaferler kazanarak ülkemizin adını dünyaya duyurmaktır. Bu bizim en birinci vazifemizdir. Bu yüzdendir çektiğimiz tüm zahmetler. Bu yüzdendir verdiğimiz tüm emekler" ifadelerini kullandı.Bülent Başer de her iki sporcuyu da hırslı gördüğünü belirterek, "Çok çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki sporcu da çok istekli ve ikisi de iyi hazırlanmışlar" şeklinde konuştu.Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, ayrıca galada birbirinden çekişmeli maçların yapılacağını dile getirerek, "Aynı gece sporcularımızdan Yavuz Ertürk de ringde olacak. Gurbetçi seyircilerimizin nefes kesecek olan bu mücadeleleri kaçırmamalarını ve salona gelerek sporcularımızı desteklemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. - STUTTGART