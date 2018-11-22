Fırat Aydınus'a Derbiden Sonra İlk Görev

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe
derbisinden sonraki hafta orta hakem olarak görev alamayan Fırat Aydınus
, 13. haftada Kasımpaşa-Yeni Maltayspor maçında düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli olurken, Merkez Hakem Kurulu
11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra hakem Fırat Aydınus'a görev verdi. Aydınus, bu hafta Kasımpaşa ile E. Yeni Malatyaspor
karşılaşmasında düdük çalacak. 12. haftada BB Erzurumspor
- Göztepe müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan 45 yaşındaki hakem, 1 haftalık aranın ardından sahaya dönmüş oldu. - İSTANBUL
Fırat Aydınus
22 Kasım 2018 Perşembe 12:39