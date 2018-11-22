22 Kasım 2018, 15:55
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Derbi Maçtan Sonraki Hafta Görev Alamayan Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor Maçını Yönetecek

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonraki hafta görev alamayan Fırat Aydınus, 13. haftada Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli olurken, Merkez Hakem Kurulu 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra hakem Fırat Aydınus'a görev verdi. Aydınus, bu hafta Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında düdük çalacak.

DERBİDEN SONRA VAR HAKEMİ OLMUŞTU

12. haftada BB Erzurumspor - Göztepe müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan 45 yaşındaki hakem, 1 haftalık aranın ardından sahaya dönmüş oldu.

Fırat Aydınus

YORUMLAR (1)
SANCHEZ : hele bı gel bızım maça bır daha .. görüşürüz mıster aydınus
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