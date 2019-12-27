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Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın hakemi Fırat Aydınus, yoğun itirazları sonrası Nadir Çiftçi'ye kırmızı kart gösterdi. Fırat Aydınus, 37. dakikada bu kez Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterdi ve Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Fırat Aydınus'un bu kararı sonrası Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi.

27.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:19

ile arasında oynanan maçın 12. dakikasında Nadir Çiftçi kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 11. dakikasında Nadir Çiftçi, Domagoj Vida ile girdiği mücadele sonrası faul bekledi. Pozisyona yakın olan maçın hakemi Fırat Aydınus, eliyle 'Oyna' işareti yaptı. Nadir'in yoğun itirazı sonrası Aydınus, önce sarı kart gösterdi. Mücadele devam ettikten sonra Nadir Çiftçi itirazlarına devam etti.

"EĞER KÜFÜR ETTİYSEM..."

Maçı durduran Fırat Aydınus, ilk sarı kartından 1 dakika sonra Nadir Çiftçi'nin itirazı üzerine direkt kırmızı kart çıkardı.

Nadir Çiftçi, sahadan çıkarken takım arkadaşlarına "Eğer küfür ettiysem..." dediği görüldü.

BİR KART DA YASİN PEHLİVAN'A

Hakem Fırat Aydınus, ilk yarı bitmeden ikinci kırmızı kartı, yine Gençlerbirliği'nden Yasin Pehlivan'a gösterdi.

Maçın 37. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası, Yasin'in Ljajic'e yaptığı müdahaleyi izleyen Aydınus, direkt kırmızı kart gösterdi ve Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Nadir Çiftçi'ye gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, hakemin kararına tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, hakem Fırat Aydınus aleyhine tezahüratlar yaparak tepkisini dile getirdi.

Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi

Gençlerbirliği, Fırat Aydınus, Nadir Çiftçi, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (8)
ADALET: Adalet diye birşey kalmamış güzelim vatanda
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UAGS: BAZEN YENİLMEKTE GÜZELDİR EN AZINDAN SATIN ALINMIŞ BİR ŞEY YOK ORTADA
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MİLLİ GS: Geçen haftanın acısını mı çıkarıyorlar acaba. Geçen hafta Bjk yi fener karşısında kırdıran fenerasyon mhk Bjk ye jest mi yapıyor.
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FENERBAHCEMMM: Hakeme ragmen geclerbirliyi dokuz kisiyle ilk yarida 0-1 onde ikinci yarida hem hakemi hem bjk yi yener genclerbirliyi
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SERHAT: Hakem ne yapsın bir haftadır ağlıyorlar
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KENAN: İSTEDİĞİNİZ VERİLİYOR AĞLAMANIN MEYVESİ
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FENERBAHCE: Gecen hafta kimse bjk nin futbolunu kotu oyununu elestirmedi bu haftada gencler birligi hakemi satin almistir kesin yenilirse bjk...
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BJK: TFF 3 PENALTI VERSENE
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