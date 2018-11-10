Fırat Aydınus Bu Hafta Var Odasında

Geçtiğimiz hafta oynanan olaylı Galatasaray- Fenerbahçe
derbisinin hakemi Fırat Aydınus
, bugün BB Erzurumspor
'un sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün saat 13.30'da başlayacak maçta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Hüseyin Göçek
'in yöneteceği mücadelede Mehmet Cem
Hanoğlu ve Erdem Bayık
da yardımcı hakem olarak görev alacak.
Bu zorlu karşılaşmanın VAR'ı ise geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Fırat Aydınus oldu. Özgür Yankaya
da Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR odasında Aydınus'un yanında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) hizmetinde bulunacak. - İSTANBUL
Fenerbahçe,Galatasaray,Fırat Aydınus
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:51