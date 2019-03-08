Fırat Aydınus, Pfdk'ya Sevk Edildi

Kaynak: DHA

Hakem Fırat Aydınus, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçındaki futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:"TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine" karar verilmiştir. - İstanbul