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Fırat Aydınus'un bilekliği eleştiri yağmuruna tutuldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, sahneye siyah-beyaz bileklikle çıkınca Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

01.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:36

Fırat Aydınus, 'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye Özel programına konuk oldu. Ünlü hakem, Beni Yak Kendini Yak performansıyla izleyicileri mest etti. Aydınus'un bu performansının ardından Acun Ilıcalı, "Geçen bizim maçımızda VAR'dan golümüzü iptal etti. Altay kurtardı penaltıyı, sonra gol attık iptal edildi. VAR'da hocamız vardı" şeklinde espri yaptı.Aydınus ise "Acun Bey'in dediği gibi böyle hedef gösterilebiliyorsunuz" diye karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

Bu anlar gülüşmelere neden olurken Fırat Aydınus'un taktığı siyah-beyaz bileklik Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar Twitter'dan, son olarak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını yöneten ve Ankara ekibine 2 kırmızı kart veren Aydınus'u Beşiktaşlı olmakla itham etti ve hakemin bu tercihine tepki gösterdi.

Fırat Aydınus'un bilekliği eleştiri yağmuruna tutuldu!

O Ses Türkiye, Fırat Aydınus, Yılbaşı, Tv8, Spor


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