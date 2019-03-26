26 Mart 2019, 09:38
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Fırat Aydınus'un Maaşı da Kesildi

Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında yardımcısına küfür ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti alan Fırat Aydınus'a bir şok daha... Federasyon Başkanı Hüsnü Güreli'nin talimatıyla Aydınus'un 30 günlük maaşı da kesildi. Aydınus ayda 17 bin TL maaş alıyordu.

Yardımcısına hakaretten 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus'un 17 bin TL'lik aylığı kesildi.

EY Malatya-M. Başakşehir maçında yardımcısına küfreden ve PFDK'dan 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus'a yeni faturalar çıkıyor. Aydınus ceza sonrası önce üç günlük eğitim seminerine davet edilmedi. Daha sonra Federasyon Başkanı Hüsnü Güreli'nin talimatıyla 30 günlük maaşı da kesildi. Aynı zamanda hukukçu olan Güreli, 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan birinin eğitime katılmamasını ve bu süre zarfında maaş da alamayacağını ilgili birimlere bildirdi. Aydınus ayda 17 bin TL maaş alıyordu.

KAYDI ŞİMDİLİK 77 BİN TL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ayrıca Aydınus'un en az 4 maç, 4 de VAR görevi alamayacağını düşünecek olursak 60 bin TL de buradan bir kaybı söz konusu. Eğer ceza 30 günde kalırsa Aydınus'un bu olay sonrasındaki en az kaybı toplam 77 bin TL. Bu arada Süper Lig hakemleri hafta sonuna kadar, bir gün kural, iki gün de VAR eğitimi aldı. Jaap Uilenberg, Oğuz Sarvan ve FIFA VAR Eğitimcisi Danny Makkelie kapsamlı bir eğitim programı uyguladı.

DÜĞÜNDE BULUŞTULAR

Gözlemcilere verilen seminerden sonra dün de TFF 1. Lig hakemleri eğitime alındı. Öte yandan MHK çalışanlarından Berkay Yazıcı'nın düğününde eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve yeni MHK Başkanı Sabri Çelik aynı masayı paylaştı. Düğünde eski ve yeni MHK üyelerinin yanısırsa çok sayıda da Süper Lig hakemi yer aldı. MHK Başkanı Sabri Çelik'in Namoğlu'nu kapıya kadar uğurlaması da dikkat çekti.

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Başakşehir, Hüsnü Güreli, Fırat Aydınus, Spor



YORUMLAR (8)
BENİM BEN İŞSİZ : ALLAH belasini versin bu ne ya ben ve bizlet asgari ucrete iş bulamiyoruz adamlara bak 17binlira maaş aliyor iyi olmuş kestikleri birakin sürunsunler
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MEHMET SARI: BEN BJK LIYIM FIRAT AYDUNUSUN YÖNETTİĞİ HER DERBİ BENİ RAHATSIZ ETMİŞTİR BAZILARINA GÖRE GÖREV ADAMI BAZILARINA GÖRE EYYAMCI BAZŞLARINA GÖREDE BAŞKA. .
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XXXX: Haram olsun
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MÜJDAT: ahlak ve terbiyeden yoksun bir hakem ve ne oldum delisi olmuş bir hakem.ne hakem camiasına nede türk futboluna faydası olmayan hakem.
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ANDSMERO: fenevin babası fırattan adamlık beklenmez
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