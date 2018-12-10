Fırat Aydınus'un Sert Baktığı Futbolcu, Sosyal Medyada Patladı

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Antalyaspor'la oynanan karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'la ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

23 yaşındaki oyuncu Fırat Aydınus'la maçtan çekilmiş görüntüsünü, "Ben ormandan geldim, ben bir aslanım. Senin arka bahçen için çok fazlayım" ifadeleriyle paylaştı.

Fırat Aydınus'un, mücadelede kendisine tepki gösteren Lima'ya sert bakması dikkat çekmiş ve tavırları birçok futbolsever tarafından eleştirilmişti.