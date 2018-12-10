10 Aralık 2018, 10:18
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Fırat Aydınus'un Sert Baktığı Futbolcu, Sosyal Medyada Patladı

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Lima, Antalya maçında kendisine ters bakan Fırat Aydınus'a sosyal medyadan tepki gösterdi: Ben ormandan geldim, ben bir aslanım. Senin arka bahçen için çok fazlayım.

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Antalyaspor'la oynanan karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'la ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

23 yaşındaki oyuncu Fırat Aydınus'la maçtan çekilmiş görüntüsünü, "Ben ormandan geldim, ben bir aslanım. Senin arka bahçen için çok fazlayım" ifadeleriyle paylaştı.

Fırat Aydınus'un, mücadelede kendisine tepki gösteren Lima'ya sert bakması dikkat çekmiş ve tavırları birçok futbolsever tarafından eleştirilmişti.

Bursaspor,Lima,Fırat Aydınus
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:18



YORUMLAR (13)
GÜZEL BAKMIŞ HOŞUNA GİTMİŞ DEMEKKİ BURSALI YA: ahmet arbaz
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++++++++++: emre beleşoglu arda quaresma küfür ederken arkasını dönenler gariban futbolcuya artislikyapar ey hakem delikanlıysan bu bakışı o azılı futbolculara at
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DAĞLI: eyyamcılıkta senin üstüne yok fırat adi herif evlat olsan sevilmezsin
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8 1
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FIRAT MIRAT: Şu Fırat ı da dizi yapımcıları bi görmedi. Adam her maç kendini göstermek için helak oluyor. Ama güzel tur atıyo maçlarda Fırat.
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FUTBOLSEVER: helal olsun limaya..
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