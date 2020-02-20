Fırat Çakıroğlu Ege'de anıldı

Programa Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem'in yanı sıra üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından hazırlanan program kapsamında ilk olarak Fırat Çakıroğlu'nun kabri ziyaret edilerek dualar okundu. Ege Üniversitesi 1 No'lu Yemekhane önünde toplanan katılımcılar, burada "Atatürk ve Bayrak İçin Ege'de Birlik Var" yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüşün sonunda Fırat Çakıroğlu'nun öldürüldüğü noktaya annesi ve öğrenciler tarafından karanfil bırakıldı. Ayrıca yine yemekhane karşısında tavuk-pilav ve lokma hayrı yapıldı. Çakıroğlu'nun eğitim gördüğü Edebiyat Fakültesi önünde gün boyu kan bağışı etkinliği gerçekleştirilirken, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" fotoğraf sergisi, Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu önünde ziyaretçilere açıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Çakıroğlu'nu andı. Prof. Dr. Budak mesajında; "Hayatının baharında teröre kurban verdiğimiz öğrencimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Program kapsamında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin Özarslan, "Fırat Çakıroğlu Akademisi; Üniversitelerde Terör" konulu söyleşi gerçekleştirdi.