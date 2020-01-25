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Fırat EDAŞ, deprem bölgesindeki ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını duyurdu

Fırat EDAŞ, Elazığ ve hizmet bölgelerindeki diğer illerden de hissedilen deprem sonrasında ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını bildirdi.

25.01.2020 00:44 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:44Fırat EDAŞ, deprem bölgesindeki ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını duyurdu
EDAŞ, ve hizmet bölgelerindeki diğer illerden de hissedilen deprem sonrasında ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını bildirdi.
Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla Elazığ merkezde 3 mahallede ve 3 trafoda, Malatya Pütürge'de 21 köyde ve 23 trafoda, Malatya Doğanyol'da ise 6 köyde ve 3 trafoda önlem amacıyla kontrollü olarak elektrik enerjisinde kesinti yapıldığı belirtildi.
Saha ekiplerinin bölgede acil durum teyakkuzuna geçerek, hasar gören veya yıkılan yapıların elektrik enerjisini önlem olarak kestiği, idari yönetimlerle koordineli çalışarak olası olumsuzluklara karşı hazır olduğu aktarılan açıklamada, "Elazığ ve hizmet bölgemiz içerisinde depremin hissedildiği diğer illerde ilgili noktalar dışında kesintisiz elektrik enerjisinin sağlanmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtir, ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

Deprem, Elazığ, Fırat, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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