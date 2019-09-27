Haberler » Güncel » Haber

Fırat EDAŞ'TAN dolandırıcılık uyarısı

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Malatya İl Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

27.09.2019 13:52Fırat EDAŞ'TAN dolandırıcılık uyarısı
Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Malatya İl Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Fırat EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı kişi veya kişilerin whatsapp profil fotoğraflarını değiştirerek, kendilerini Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürü olarak tanıtıp, abonelerden şirketin iş ve işlemlerini yürütmek için para talep ettiğinin belirlendiği belirtildi.
Şirketin telefonla arayarak veya whatsapp üzerinden hesaba para gönderilmesini talep etme şeklinde bir uygulamasının bulunmadığının bildirildiği açıklamada, Fırat EDAŞ müşterilerinin bu tür aramalara ve yazışmalara kesinlikle itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Fırat EDAŞ adına arayan veya mesaj atarak, şirketin iş ve işlemlerini yürütmek için para talep edenlerle ilgili vatandaşların "155 polis hattını" araması istendi.

Malatya, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:13 PASTART İzmir'in açılış toplantısı
19:13 Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
19:12 Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(yeniden)
19:12 Tır'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü
19:11 İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı
19:11 (YENİDEN)ESENYURT'TA DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN SAKİNLERİ KONUŞTU
19:10 Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü