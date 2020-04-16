Fırat EDAŞ'tan yeraltı kazı çalışması uyarısı

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) yeraltı kazı çalışmaları yapılmadan önce 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi'ne bilgi verilmesi konusunda kamu kurumlarını ve vatandaşları uyardı.



Kurumdan yapılan açıklamada, Elazığ'da kaliteli ve sürdürülebilir enerji arzı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fırat EDAŞ'a bilgi verilmeden bilinçsizce yapılan yeraltı kazı çalışmalarının elektrik şebekelerinde ciddi hasarlara neden olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin kendisini evinde izole ettiği hassas bir dönemde, bilinçsizce yapılan yeraltı kazı çalışmalarının elektrik şebekelerine verdiği hasardan dolayı uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanabildiğini, bu durumun evde kalan vatandaşları mağdur ettiği ifade edilen açıklamada, bu tür çalışma yapacak kişi, kurum ve kuruluşların çalışmalarına başlamadan önce yer tespiti için mutlaka 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi'ni arayarak destek talebinde bulunmasını gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, koronavirüs salgının olduğu hassas bir dönemde, tüm ekiplerin kesintisiz elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde verebilmek adına sahada olduğu kaydedildi.