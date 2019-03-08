Fırat Hasdemir'in İkinci Teklisi "Yaza Kırgınım"

Pop, rock, türkü, özgün gibi müziğin farklı türlerini enstrümanist ve vokal olarak deneyimleyen başarılı sanatçı farklı şehirlerde müzikle geçen yılların ardından Ekim 2017'de "Sana Gelmem Lazım" isimli tekli çalışmasını yayınladı. Başarılı sanatçı ilk tekli çalışmanın ardından "Yaza Kırgınım" isimli ikinci tekli çalışmasını dinleyicilerle buluşturuyor.

Sözü ve müziği Fırat Hasdemir'e ait olan şarkının akustik, klasik ve bas gitar kayıtlarında bizzat kendisi çaldı. Şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Utku Çılgın bulunmakta.

Fırat Hasdemir'in yeni şarkısı ''Yaza Kırgınım'' 8 Mart'ta Sony Music Media etiketiyle tüm dijital platformlarda!

Kaynak: Bültenler