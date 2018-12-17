17 Aralık 2018, 12:36
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Fırat'ın Batısında Heyecan, Doğusunda Panik Var (2)

Fırat

TERÖRİSTLER İHA VE SİHA'LARA KARŞI CADDEYİ BRANDAYLA KAPATTIŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'de, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait İHA ve SİHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı.

TERÖRİSTLER İHA VE SİHA'LARA KARŞI CADDEYİ BRANDAYLA KAPATTI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'de, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait İHA ve SİHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı. PKK/PYD'li teröristler, topladıkları brandaları Rasulayn merkeze getirdi. Teröristler, ilçe merkezinde sıklıkla kullandıkları caddenin üstünü brandalarla tamamen kapattı.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

TSK,PKK,Ceylanpınar
Kaynak: DHA