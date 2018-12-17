Fırat'ın Batısında Heyecan, Doğusunda Panik Var (2)

Kaynak: DHA

TERÖRİSTLER İHA VE SİHA'LARA KARŞI CADDEYİ BRANDAYLA KAPATTIŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'de, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait İHA ve SİHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı. PKK/PYD'li teröristler, topladıkları brandaları Rasulayn merkeze getirdi. Teröristler, ilçe merkezinde sıklıkla kullandıkları caddenin üstünü brandalarla tamamen kapattı.Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),