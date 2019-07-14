14.07.2019 16:11
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Fırat'ın doğusuna askeri sevkiyat devam ediyor

Fırat'ın doğusuna askeri sevkiyat devam ediyor Zeytindalı Harekatı bölgesinden gelen zırhlılar Akçakale'ye ulaştıŞANLIURFA - Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı...

Fırat'ın doğusuna askeri sevkiyat devam ediyor
Zeytindalı Harekatı bölgesinden gelen zırhlılar Akçakale'ye ulaştı
ŞANLIURFA - Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.
Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine yaklaşık 20 araçlık tank, mühimmat ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Gündüz saat 01.30 saati sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi. Fırat'ın doğusuna askeri sevkiyat devam ediyor
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Fırat, Genel

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