'Fırat'ın Doğusuna Harekat Yerinde Bir Karar"

13 Aralık 2018 Perşembe 15:22



13 Aralık 2018 Perşembe 15:22

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatına ilişkin, "Türkiye'nin güvenliği için bu harekat gerekliydi." dedi.Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın ülkede müjde olarak karşılandığını ifade ederek, şöyle devam etti:"Çok yerinde bir karar, çok yerinde bir harekat. Türkiye'nin güvenliği için bu harekat gerekliydi. Çünkü ABD ve Suudi Arabistan oraya silah ve kuvvet yığıyor, PKK'yı ve DAEŞ'i destekliyor. O bakımdan zaman bu zamandır ve isabetlidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu harekattan büyük zaferle çıkacağından eminiz. Vatan Partisi olarak yüreğimiz bütün Türk milleti gibi Mehmetçik'imizle birlikte çarpmaktadır. Cephemizden güzel haberleri her gün, her saat bekliyoruz ve Türk milleti de Mehmetçik'imizin de yanındadır."HDP ile ilgili olarak da "Hukuken 1 dakika bile beklenemez. HDP hakkında kapatma davası açılması gerekmektedir." diyen Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bütün milletin gözü önünde CHP ve CHP üzerinden de İYİ Parti'nin, HDP ile işbirliği içinde olduğu açık ortadadır. CHP yönetimi çok açık HDP ile bu yerel seçim sürecinde iş birliği halindedir. Bu kanunlara aykırı olmanın ötesinde ülkemize, cumhuriyetimize, milletimize karşı büyük bir suçtur."