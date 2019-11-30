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Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askerlerinin ortaklaşa düzenlediği 12. kara devriyesi gerçekleştirildi. Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirilen devriye planlandığı gibi başarılı bir şekilde tamamlandı.

30.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:41Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, 'ın doğusundaki Kamışlı- kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

KARA DEVRİYESİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.

Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.


Derik, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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