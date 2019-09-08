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Fırat'ın doğusunda abd ile kara devriyesi başladı (2)

ABD HELİKOPTERLERİ, ALÇAK UÇUŞLA ASKERLERE EŞLİK ETTİTürkiye ile ABD zırhlı araçları Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriye faaliyetine başladı.

08.09.2019 11:15 Fırat'ın doğusunda abd ile kara devriyesi başladı (2)

ABD HELİKOPTERLERİ, ALÇAK UÇUŞLA ASKERLERE EŞLİK ETTİ
Türkiye ile ABD zırhlı araçları Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriye faaliyetine başladı. Saat 09.30'da TSK'ya ait zırhlı araçların Suriye tarafına geçmesinin ardından ABD'li askerler ile yapılan koordinasyon görüşmeleri nedeniyle, ortak devriye için saat 10.20'de harekete geçildi. Birlikte hareket eden Türk ve ABD zırhlıları, peş peşe Suriye'nin Telabyad kentinin Ağsağa köyünün güneyine doğru ilerledi. Zırhlı araçların devriye faaliyetine başlamasının ardından ABD'ye ait helikopterler de alçak uçuşla iki ülke askerlerine eşlik etti.
Öte yandan zırhlı araçların devriye faaliyetine başladığı sıralarda ABD'ye ait araçların da yüksek noktalarda güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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