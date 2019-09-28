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Fırat'ın doğusunda ABD'nin 'güvensiz' bölgesi

Fırat’ın Doğusunda ABD ile Türkiye'nin birlikte kurma taahhüdünde bulundukları "Güvenli Bölge" projesinde Ankara'nın Washington'a verdiği mühlet yaklaşırken askeri uzman Erol Başaran Bural konuyu etraflıca değerlendiriyor.

28.09.2019 13:01Fırat'ın doğusunda ABD'nin 'güvensiz' bölgesi
Suriye iç savaşının yarattığı güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak, PKK/PYD terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde alan ve etkinlik kazanmasının önüne geçmek, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve tahkim etmek maksadıyla, 2012 yılından itibaren yaklaşık yedi yılı aşkın bir süredir gündeme getirilen güvenli bölge tartışmaları, bu yılın temmuz ayından itibaren yeni bir safhaya evrildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesis edilmesi konusunda ısrarlı ve haklı taleplerinin iki önemli boyutu var.
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Türkiye, Suriye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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