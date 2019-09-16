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Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter uçuşu (2) - ŞANLIURFA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

16.09.2019 16:22
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.
Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.
TSK ve ABD unsurları daha önce 4 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter uçuşu (2) - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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