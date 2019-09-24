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Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.

24.09.2019 08:52Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 15 kilometre doğusunda Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, ABD askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve ABD unsurları, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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