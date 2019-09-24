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Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

24.09.2019 12:30Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.
TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde hazırlanan Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.
Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü. Askeri konvoy, daha sonra yaklaşık 15 kilometre doğudaki Süluk ilçesine doğru yöneldi. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.
TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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